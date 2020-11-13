Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi - Son Dakika

Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi

13.11.2020 22:56

Son dakika 3. sayfa haberine göre Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi Sanık Şağban: "Zenginleşme azmiyle şantaj ve iftirayla kızını bize teklif ederek 'efendim bunu sana verelim.' demiştir.

Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi

Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sanık Şağban: "Zenginleşme azmiyle şantaj ve iftirayla kızını bize teklif ederek 'efendim bunu sana verelim.' demiştir. Bu husus kıza da sorulabilir. Yaşı ufak, olmaz desem de ısrarlar devam etmiştir"

UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan:

"Bu konuşan çocuk birçok çocuğun ve kendinin de hayatını kurtarmıştır"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatının sözde Lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın davasının ilk celsesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yaklaşık 10 saat süren dava 2021 yılı 26 Şubat'a ertelendi.

12 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki Tarikatı Lideri Eyüp Fatih Şağban'ın davasının ilk celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın ilk duruşması başladı. Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdur ve ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yönetimiyle katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulunurken sivil toplum kuruluşlarının avukatları ise celseyi izledi. Sanık avukatının; müştekilerin yasal avukatlarının dışında bulunan diğer avukatların ve başka illerden gelen baroları temsil eden avukatların salondan çıkartılma talebi oy birliği ile reddedildi. Mütalaanın okunmasının ardından sanık Fatih Şağban'ın savunması alınmaya başlanıldı. Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkan Fatih Şağban yaklaşık olarak 4 saat boyunca savunma yaptı. Savunması alınan sanık Şağban, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyorum

Tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban verdiği savunmasında, "Zenginleşme azmiyle şantaj ve iftirayla kızını bize teklif ederek 'efendim bunu sana verelim.' demiştir. Bu husus kıza da sorulabilir. Yaşı ufak, olmaz desem de ısrarlar devam etmiştir. Bir seferinde 'Y.A. kendisini mehdinin hanımı olarak görüyor, bu ne anlama geliyor.' diye sormuşlardır. Pandemi Yasakları bitince iş akdimiz de bitince aile ile ayrıldık, hizmetler için başka bir aileyle anlaştık. Bu kötü niyetli kişiler tehdit, şantaj ve kumpaslar karşımıza çıkmıştır. Beni ve cemaatime karşı şahsi çıkarları için bu olayı planlamışlardır. Komplo, şantaj ve iftiraları, mağdurun ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi, olay yerinde keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık 70 bin lira teklif etti

Mağdur kızın babası F.A. ise taciz iddialarını sanığın kendisini arayarak öğrendiğini, sanığın ortada bir sıkıntı olmadığını söylediğini ve kendisine 70 bin lira teklif ettiğini dile getirdi. Kızının olduğu gibi diğer aile üyelerinin de mağdur olduğunu belirten baba F.A. verdiği ifadelerin arkasında durduğunu, şikayetçi olduklarını belirtti.

Tacizi öğrenince durumu anlamak için sanığı aradı

Mağdur kızın annesi E.A. ise mağdur kızının tacizi daha sonraki günlerde söylediğini durumu anlamak için sanığı aradığını belirtti. Daha sonrasında sanığın baba F.A.'yı arayarak durumu anlattığını fakat bir sıkıntı olmadığını söyleyerek para teklif ettiğini belirten anne E.A. şikayetçi olduğunu kaydetti.

Dava 26 Şubat 2021 tarihine ertelendi

Psikolog gözetiminde SAGBİS yöntemiyle davaya katılan mağdur kız Y.A. ise yaşadığı tacizi doğruladığını ve bu taciz olayını söylemesi durumunda ailesine zarar verileceği konusunda kendisinin tehdit aldığını beyan etti. Sanık, mağdur ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti verdikleri karar sonrasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davayı ise 26 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Dava sonrası UCİM'den açıklama

Öte yandan, dava sonrası adliye girişinde basın açıklamasında bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklara yapılan tacizlerin sonuna kadar karşısında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Çocukları hiçbir istismarcının eline bırakmayacağız

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, "10 yaşından itibaren istismara uğrayan çocuğumuzun davasındaydık. Bugün ki saatler süren davada şunu gördük; bu davayı istismarcı, siyasi, politik her türlü kurum ve partiyi işin içine katmaya çalıştı ama bu dava hiçbir şekilde ne siyasi ne de politik. Bir istismarcı eylemlerini çocuğa karşı gerçekleştirdi, çocuk mahkeme heyetinin o sakin tavrı, avukatların çocuğun üstün yararını ilkesini gütmesi sonucunda kendisini güvende hissetti. ve istismarın diğer ayrıntılarını anlattı. İstismarcı çocuğu hemen hemen odasına aldı, çocuğa müstehcen davrandı. Çocuklar, vatandır diye çıktığımız yolda çocukları hiçbir istismarcının eline bırakmayacağız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Bu istismarcı, bu durumu hiçbir şekilde siyasallaştıramayacak ve yaptığı istismarın bedelini adalet önünde ödeyecek. Bizde çocuğumuz için mücadeleye devam edeceğiz. Konuşun çocuklar, bu konuşan çocuk birçok çocuğun ve kendinin de hayatını kurtarmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahilliği davaya kabul edildi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk için hem eğitim hem danışmanlık hem de sağlık tedbiri istedi o yüzden de bu tedbirler çok kıymetli. UCİM de vekalet ile davada bulunacak, müdahilliğimiz kabul edilmedi ama bakanlık özellikle çocuğun koruma tedbirini bugün belirtti, bunun altını çizelim. O yüzden de çocuklara hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Çocuğumuz gayet cesur şekilde yaşananları anlattı

UCİM Avukatı Mine Rana Kahramanoğlu ise, "Bugün ki yargılama 10 saat sürdü. Çocuğumuz gayet cesur şekilde yaşananları anlattı, sonra savcı 'nitelikli istismar' suçundan mütalaa verdi ve aynı zamanda tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkemede kişinin tutukluluk halinin devamına ve mahkemenin 26 Şubat 2021 saat 10: 00'a duruşmayı erteledi. Biz yine burada olacağız. Çocuğumuz kahraman çocuktur; tüm çocuklar adına tüm dergahların, tüm tarikatların içerisinde dönen her şeyi ifade etmiştir. Sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi

Sakarya, Fatih, Eyüp, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi - Son Dakika


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