Cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

DENİZLİ'de cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası nedeniyle 3 yıldır aranan A.Y., jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.Y.'nin Bekilli ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak operasyon düzenleyerek, 3 yıldır aranan A.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. A.Y. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:13 - Kaynak: DHA
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