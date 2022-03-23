Cinsel saldırıyla suçlanan Prof. Dr. Bilgili'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Cinsel saldırıyla suçlanan Prof. Dr. Bilgili'nin yargılanmasına devam edildi

23.03.2022 13:49
Cinsel saldırıyla suçlanan Prof. Dr. Bilgili'nin yargılanmasına devam edildi

Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, ailesi ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

Mağdure Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, yaklaşık 1,5 yıl sonra Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya kazandırıldığını belirterek, raporda mağdur Ç.B'nin çamaşırında, sanık Bilgili'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu bilgisinin yer aldığına işaret etti.

Soruşturma aşamasında, delillerin karartıldığının belgelendiğini, buna rağmen ATK raporunun, cinsel saldırının gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu vurgulayan avukat Arıhan, bu gelişme üzerine sanığın tutuklanması gerektiğini savundu.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, ATK raporuna ilişkin ilgili ihtisas kurulunun değerlendirilme yazısının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından bir grup kadın, slogan atarak adliyeden ayrıldı.

Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

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Son dakika haberi | Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi Son dakika haberi | Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi

Ankara Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Veteriner, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cinsel saldırıyla suçlanan Prof. Dr. Bilgili'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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