Cip Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cip Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti

17.01.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da cipin çarptığı Suriye uyruklu kadın Kifa El Hursan, geçirdiği kaza sonucu öldü.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, CİPİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Kifa El Hursan'a (30), cipin çarpması sonucu hayatını hayatını kaybetti.

Kaza, 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (40) yönetimindeki 35 KF 9450 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Kifa El Hursan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hursan'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hursan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'HAVA SOĞUKTU, ÇOCUKLARI EVE BIRAKTIM'

Kazada Kifa El Hursan'ın kendisini otomobilde bekleyen dini nikahlı eşinin yanına gitmeye çalıştığı, bu sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Ancak, polisin yaptığı kontrolde Hursan'ın dini nikahlı eşi Muhanned El Hursan'ın kaza yerinden ayrıldığı tespit edildi. Yaşanan kazanın ardından Muhanned El Hursan, 1 saat sonra olay yerine geldi. Polis ekiplerinin eşini neden terk ettiği sorusuna ise havanın soğuk olduğunu, aracının içindeki çocuklarını eve bırakmak için kaza yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Suriye, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cip Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
21:59
Gaziantep FK’den Galatasaray’a çelme
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 23:08:49. #7.11#
SON DAKİKA: Cip Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.