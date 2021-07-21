Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor - Son Dakika

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

ÜRETİM BOŞLUĞU EYLÜL AYINDA KAPATILACAK

Buna göre Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Kyodo ajansının haberine göre, üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

GÜNDE 2 BİN ARAÇ İMAL EDİYOR

Honda, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.