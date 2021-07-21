Üye Girişi
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor - Son Dakika

Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor

21.07.2021 10:21

Çip talebinde meydana gelen artış sonrası dev otomobil firmalarında tedarik sıkıntısı patlak verdi. Son olarak otomobil üreticisi Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedariğinde yaşanan problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verme kararı aldı. Günde 2 bin araç imal edilen Mie eyaletinde oluşacak üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

ÜRETİM BOŞLUĞU EYLÜL AYINDA KAPATILACAK

Buna göre Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Kyodo ajansının haberine göre, üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

GÜNDE 2 BİN ARAÇ İMAL EDİYOR

Honda, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.

Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor

Otomobil, Honda, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü 10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi 10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti 10:03 Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti
Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi 09:49 Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde! 09:33 Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde! Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi 08:50 Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Sabah kaybettiği ineği, akşam 21:33 Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim 19:24 İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim

Son Dakika Haberleri
10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü
10:28 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar
10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
10:10 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı
09:48 Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi
09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü
09:37 Salgın İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! 5 ilçede yaşanan fiyat artışı dikkat çekti
09:33 Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!
09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı         
10:11
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu         
09:57
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar         
09:28
Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu         
00:07
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım         
15:39
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 10:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement