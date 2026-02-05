Ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
05.02.2026 15:19
Karaman'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.V. (17) idaresindeki 70 ACP 148 plakalı motosiklet ile F.E. yönetimindeki 07 CGH 170 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli E.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman

