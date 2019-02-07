Son Dakika Haberleri: Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı

1 saat önce

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda ayine katıldı Ayinin ardından okul bahçesine ağaç diktiİSTANBUL - Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu içindeki kilisede Fener Rum Partiği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı, System.String[]
Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nda ayine katıldı
Ayinin ardından okul bahçesine ağaç dikti

İSTANBUL - Yunanistan Başbakanı Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu içindeki kilisede Fener Rum Partiği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ardından okul arazisini gezen Çipras, bahçeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Fener Rum Partiği Bartholomeos ile birlikte ağaç dikti.
Yunanistan Başbakanı Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nun içindeki kilisede ayine katıldı. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Düzenlenen ayinin ardından Yunan Başbakan okul arazisini gezdi. Burada Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Patrik Bartholomeos birlikte okul bahçesine ağaç dikti. Ardından Yunanistan Başbakanı Çipras,beraberindekilerle okulu ve sınıfları gezdi. Çipras'ın ziyareti sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Bartholomeos, Heybeliada, Genel
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