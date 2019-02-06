Son Dakika Haberleri: Çipras Yunanistan Başkonsolosluğunda

Çipras Yunanistan Başkonsolosluğunda

1 saat önce

İstanbul'daki temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geldi.

Çipras Yunanistan Başkonsolosluğunda, System.String[]
İstanbul'daki temaslarını sürdüren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bir takım ziyaretler kapsamında geldiği İstanbul'da akşam saatlerinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından saat 19.00'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geldi. Başkonsolosluğun önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, özel harekat polislerinin balkon ve çatılara konuşlandığı görüldü. Saat 19.00'da Çipras, Yunanistan Başkonsolosluğu önüne geldiği sırada İstiklal Caddesi kısa bir süreliğine yaya trafiğine kapatıldı. Çipras'ın içeri girerken el salladığı ve vatandaşlarıyla kısa bir süre sohbet ettiği görüldü. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras daha sonra konsolosluğa girdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:41 Kaynak: İHA

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