Cizre'de 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Cizre ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cizre Nusaybin Karayolu Organize Sanayi mevkisinde Gazi Kokangül yönetimindeki 33 DNN 78 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Zekeriya Demirel'in kullandığı tır ile çarpıştı.
Araçta sıkışan 2 sürücüsü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:15 - Kaynak: AA
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