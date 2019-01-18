Cizre'de Belediye Ekiplerinden Hummalı Temizlik Çalışması

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi temizlik ekipleri kent merkezinde hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorİçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan'ın Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü Cizre Belediyesinde temizlik işleri müdürlüğü ekipleri...

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi temizlik ekipleri kent merkezinde hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor



İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan ve Cizre Kaymakamı Faik Arıcan'ın Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü Cizre Belediyesinde temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlatmış olduğu hummalı temizlik çalışması devam ediyor. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri kent merkezinde ve mahallelerde bulunan çöpleri tek tek temizlemeye devam ediyor. Temizlik ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir toplarken, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ise öğrenildi. Daha temiz daha ferah bir memleket anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar teşekkürlerini iletti. - ŞIRNAK

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