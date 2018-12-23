Son Dakika Haberleri: Cizre'de Çalışmalar Sürüyor

Cizre'de Çalışmalar Sürüyor

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cizre'de Çalışmalar Sürüyor, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Mem-u Zin bulvarındaki, kaldırım, refüj, aydınlatma, klimalı durak, Cudi Taziye Evi, Dikey bahçe, Bilim Merkezi, Kur'an kursu ve El Sanatları Merkezi, yeni belediye hizmet binası çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Arıcan, çalışmaların son aşamalara gelmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:19:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de Çalışmalar Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]