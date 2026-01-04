Cizre'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Cizre'de Güvenlik Toplantısı Yapıldı

04.01.2026 17:56
Cizre'nin güvenliğinin artırılması ve suçla mücadelede kararlılık vurgulandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre'de düzenlenen 2026 yılının ilk güvenlik toplantısında Cizre'nin güvenlik tedbirleri masaya yatırılırken, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Başkanlığında Cizre'de 2026 yılının ilk güvenlik toplantısı İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasında gerçekleşti. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Cizre'nin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade eden Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin önderliğinde bizim en büyük hedefimiz Şırnak'ın huzurunu sağlamak. Elimizden geldiğince de Şırnak'ı en huzurlu şehirlerarasına almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Birol Ekici'den 2026 yılı için gerekli talimatları aldıklarına vurgu yapan Sazak, "Bugün Cizre İlçe Emniyet Müdürümüz ve ilçemizde çalışan yönetici büro ve birim amirlerimiz ile 2025 yılının genel değerlendirmesini yaptık. 2025'te neler yaptık hangi eksiklerimiz vardı hepsini masaya yatırdık. 2026 yılı itibari ile de genel değerlendirmemizi yaptık" dedi.

Sazak, "Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak özelde Cizre Emniyet Müdürlüğü olarak Cizre'mizin huzuru için tüm tedbirlerimizi aldık. 2026 yılı itibari ile yeni stratejilerimiz ve yeni uygulamalarımız ile ama değişmeyen tek şey halk odaklı ve vatandaş odaklı uygulamalarımız ile güvenlik tedbirlerimizi en üst düzeyde almaya devam edeceğiz. Tüm Hemşerilerimiz bize güvenmeye devam etsinler, Şırnak Emniyet Müdürlüğü olarak tüm hemşerilerimizin hizmetindeyiz, sokaktayız, yanlarındayız" dedi.

Sazak, "Suç ve suçlu ile mücadelemiz artarak devam edecek özellikle uyuşturucu ile mücadelede. Bu yıl da yeni operasyonlarımızla, yeni uygulamalarımızla bu şehirde uyuşturucuya yer vermeyeceğiz, uyuşturucu satanlara izin vermeyeceğiz. Aranan şahısların sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz. Kaçakçılıkla mücadele, suçla mücadele, asayiş tedbirlerini en üst seviyede almaya devam edeceğiz. İl emniyet müdürü olarak personelimin yanındayım, onlarla birlikte sokaktayız, vatandaşımızın içindeyiz. Bize güvensinler elimizden geldiğince bu şehrin huzuru için güvenlik tedbirlerini en seviyede almaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vatandaşlarımıza ve tüm hemşerilerimize iletmek istiyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

