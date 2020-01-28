Cizre'de ilçe protokolü okul temizledi - Son Dakika
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Cizre'de ilçe protokolü okul temizledi

6 saat önce

Cizre ilçesinde bakım ve onarımı yapılan lise, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla boyandı ve temizlendi.

Cizre'de ilçe protokolü okul temizledi, System.String[]

Cizre ilçesinde bakım ve onarımı yapılan lise, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla boyandı ve temizlendi.

İlçedeki Yunus Emre Anadolu Lisesi, yarıyıl tatilinde kaymakamlık, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla onarıldı.

Bakım onarım çalışmaları tamamlanan okulun ikinci eğitim öğretim yılına hazırlanması için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve velilerin katılımıyla boyama ve temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında okul boyandı, arızalı kapı ve pencereler değiştirildi, lavabolar temizlendi, eskiyen elektrik ile su tesisat hatları yenilendi.

Kaymakam Sinanoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın başlattığı Şırnak'ta eğitim seferberliği kapsamında çalışma yaptıklarını söyledi.

Sinanoğlu, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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