Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

30.11.2025 09:21
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dört kişi, bir kafede pizza yedikten sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişiden biri hayatını kaybetti. Vefat eden kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Zehirlenme vakaları her geçen gün artarken son haber Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldi.

DÖRT KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre; dört kişi, ilçedeki bir kafede pizza yedikten sonra fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu dört kişiyi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

