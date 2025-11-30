Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Zehirlenme vakaları her geçen gün artarken son haber Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldi.
İddiaya göre; dört kişi, ilçedeki bir kafede pizza yedikten sonra fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu dört kişiyi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
