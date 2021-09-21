Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı - Son Dakika

Cizre'de polis ekipleri KADES'i tanıttı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınları bilgilendirip KADES hakkında bilgi verdi. Uygulamanın kullanımı hakkında da kadınlara bilgi veren ekipler, uygulama ile yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini bildirdi.

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