Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emin C. idaresindeki 33 DFD 11 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolu Katran köyü mevkisinde seyir halinde alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?