Cizre'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Melisa Dalmış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada, araçtaki Melise Dalmış (21), Camia Oğlağı (27), Fatma Bayın (19) ve Beytullah Başaran (23) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BHU 807 plakalı kamyonet, Kuştepe köyü yakınlarında devrildi.

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