Cizre HEM'den sağlıkçılara tulum desteği - Son Dakika

Cizre HEM'den sağlıkçılara tulum desteği

Cizre Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için tulum üretiyor.

Cizre Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için tulum üretiyor.

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Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde görev yapan 15 usta öğretici günde 30 tulum dikiyor.

Tulumlar daha sonra sağlık çalışanlarına ve salgınla mücadele eden diğer kurumlara ulaştırılmak üzere HEM Müdürü Julide Aydın tarafından ilgili kurum müdürlüklerine teslim ediliyor.

Aydın, sağlık çalışanları için daha önce 170 bin maske ürettiklerini belirterek, salgınla mücadeleye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre HEM'den sağlıkçılara tulum desteği - Son Dakika

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