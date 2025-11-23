Cizre-İdil Karayolunda Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Cizre-İdil Karayolunda Kaza: 8 Yaralı

Cizre-İdil Karayolunda Kaza: 8 Yaralı
23.11.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı, ambulanslar olay yerine sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre- İdil ilçeleri arasındaki karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Şırnak'ta feci bir kaza meydana geldi. Kaza, İdil-Cizre D-380 kara yolu Sırtköy yol kavşağı mevkiinde edinilen bilgilere göre, Abdullah Sevinç idaresindeki otomobil Cizre istikametinden İdil istikametine seyir halindeyken, Serhan Kaçar idaresindeki araç ile Sırtköy mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

BİLANÇO AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Şırnak, Cizre, İdil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Cizre-İdil Karayolunda Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Daha adil dünya’’ vurgusu G20 kitapçığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Daha adil dünya'' vurgusu G20 kitapçığında
İstanbul’daki küçük Polonya Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı
Pervin Buldan’dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı Kısa süre sonra sildi Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
MHP’li Feti Yıldız’dan heyecanlandıran paylaşım 50 bin mahkum dört gözle bekliyor MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor
“Süper Vali“nin emaneti 36 yıl sonra yeniden aileye döndü "Süper Vali"nin emaneti 36 yıl sonra yeniden aileye döndü

19:52
Sergen Yalçın skora isyan etti: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın skora isyan etti: Psikolojimiz bozuldu
19:07
Canlı anlatım: Goller üst üste Rize’de Fenerbahçe’ye şok
Canlı anlatım: Goller üst üste! Rize'de Fenerbahçe'ye şok
19:02
Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı
Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı
18:31
Trump’tan Zelenskiy’i kızdıracak Ukrayna sözleri
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri
18:25
G20 Zirvesi’ne damga vuran an Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
16:28
İsrail’den Lübnan’a suikast saldırısı Hedefte Hizbullah’ın iki numaralı ismi var
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2025 21:00:34. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre-İdil Karayolunda Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.