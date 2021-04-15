Cizre'nin "Luzine Tatlısı"nın tescillenmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Cizre ilçesinde "Luzine Tatlısı"nın tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Cizre'ye has olan Memilheva Kurabiyesinden sonra Kaymakamlık ve Belediye tarafından ilçenin önemli ve özellikle ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Luzine Tatlısının tescillenerek marka patentinin alınması için çalışmalara başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçenin mutfak kültüründe bulunan tüm ürünlerin coğrafi işaretler olarak gösterilmesinde kararlı olduklarını belirtti.

Sinanoğlu, "Bu yöndeki tüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Mutfak kültürümüzü el birliğiyle ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.