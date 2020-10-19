Cizre, restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika

Cizre, restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak

19.10.2020 11:09
Cizre, restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesi, sağlanan huzur ikliminde restore edilen tarihi ve kültürel mekanlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şırnak'ın Cizre ilçesi, sağlanan huzur ikliminde restore edilen tarihi ve kültürel mekanlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bölgede yıllarca terörün gölgesinde kalan tarihi ve kültürel zenginlikler, tesis edilen huzurla bir yandan restore edilirken bir yandan da ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Adı yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla anılan, devlet eliyle ihya çalışmaları sayesinde büyük bir dönüşümün yaşandığı Cizre, tarihi ve kültürel zenginliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İlçedeki Hazreti Nuh Peygamber Türbesi, İsmail Ebul-İz El-Cezeri Türbesi, Mir Abdal Medresesi, Mem u Zin, Hamidiye Kışlası, Mehmet Ağa Kasrı gibi tarihi yapılar ziyaretçilerini ağırlarken, Dağkapı Mahallesi'ndeki ejder figürlü kapı tokmakları ile ünlü tarihi Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan olurla Cizre Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Ciziri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese'nin de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlandı.

"Restorasyon bittikten sonra misafirlerimizin sayısında artış bekliyoruz"

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Munis, AA muhabirine, ilçenin zengin bir tarihi potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İlçeye yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda misafirin tarihi mekanları ziyaret ettiğini ifade eden Munis, bu tarihi mekanlar arasında yer alan Hazreti Nuh Peygamber Türbesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, İsmail Ebul-İz El-Cezeri Türbesi, Mir Abdal Medresesi, Mem-u Zin Türbesi, Hamidiye Kışlası, Mehmet Ağa Kasrı'nın büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Munis, belediye olarak restore ettikleri tarihi mekanlar kadar çalışmaların devam ettiği yapıların da bulunduğunu dile getirerek, "İnşallah bu restorasyonlar bittikten sonra ilçemize gelen misafirlerimizin sayısında artış bekliyoruz. Herkesi ilçemize davet ediyoruz." dedi.

"Dünyaca meşhur"

Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın da ilçenin çok önemli tarihi eserleri bünyesinde barındırdığını belirterek, 14. yüzyılda yapılan Kırmızı Medrese'nin bu tarihi zenginliklerden biri olduğunu vurguladı.

"Külliye olarak yapılan medrese, kırmızı tuğlalardan inşa edildiği için 'Kırmızı Medrese' denilmiş. Burası bir eğitim fakültesiydi. Burada birçok bilim adamı yetişmiştir. Burası dünyaca meşhur bir yerdir. Çok ünlü bir tarihi eserdir." diyen Yaşın, bu tarihi mekanın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yaşın, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kırmızı Medrese'nin yeniden eğitim ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Dağkapı Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin tarihi önemine değinen Yaşın, "Ulu Cami, Hazreti Ömer zamanında kurulmuş bir üniversitedir. O zamandan şimdiye kadar binlerce insan yetişmiştir. Birkaç kez restore edilen caminin son restorasyondan sonra tekrar ibadete açılması, bölge turizmi için de önemli olacaktır." diye konuştu.

Yaşın, caminin kapı tokmaklarındaki ejderlerden birinin Dicle'yi, diğerinin Fırat'ı simgelediğini ifade etti.

"Buradaki güzellikler anlatılmaz, gelip, yaşanır"

Mehmet Ağa Kasrı'nda müzik dersi veren Abdülmecit Çağırıcı, restore edilen tarihi yapının belediyenin bünyesinde hizmet verdiğini aktardı.

Herkesin ilçedeki tarihi mekanları gelip, görmesini istediklerini anlatan Çağırıcı, "Buradaki güzellikler anlatılmaz, gelip, yaşanır. Tarihi zenginlikleri barındıran bölgemize herkesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Emin Önür, evinin Kırmızı Medrese'nin karşısında olduğunu belirterek, restorasyonun ardından herkesi Kırmızı Medrese'yi görmeye davet etti.

Süleyman Özbay da Van'dan Mem-u Zin Türbesi'ni ziyaret etmek için geldiklerini anlatarak, çok güzel tarihi yapıları görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Özbay, "Herkese buraları görmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir ilçe." dedi.

Restorasyon, Medrese, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre, restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak - Son Dakika

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