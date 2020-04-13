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Climate Now: Covid-19 krizinin çevre, hava kirliliği ve iklim değişikliği üzerinde etkisi oldu mu?
32 dakika önce
Bu sayıda koronavirüs, hava kirliliği ve iklim değişikliğini önde gelen uzmanlarla konuştuk.
Bu sayıda koronavirüs, hava kirliliği ve iklim değişikliğini önde gelen uzmanlarla konuştuk.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan son verilere göre Avrupa'da mart ayı sıcaklık ortalamaları 1981-2010 ortalamasının neredeyse iki derece üzerindeydi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:54
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