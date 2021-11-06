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CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi - Son Dakika

CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi

06.11.2021 09:58

CNN'in teknik müdürü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı. Chester, daha önce CNN olarak Trump'ın görevden alınmasına odaklandıklarını itiraf etti. Diğer taraftan Chester "Koronavirüsten sonra yeni odağımız iklim krizi olacak" talimatının geldiğini söyleyerek çalıştığı kanalı ifşa etti.

CNN Teknik Müdürü olduğu bilinen Charlie Chester'ın sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, dünyanın dört bir yanında yayın yapan kanalın ifşası oldu.

TRUMP'I DEVİRMEK İÇİN ÇALIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Chester, görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Gizli kayıtta Chester'ın "Trump'ın görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu söylenmedi ama olan buydu." dediği görülüyor.

"KORONADAN SONRA YENİ ODAK NOKTAMIZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Charlie Chester'in itirafları Trump'la da sınırlı değil. Chester, dünyayı 2 yıldır adeta esir alan koronavirüsle ve son dönemlerde sıkça gündeme getirilen iklim kriziyle ilgili de çarpıcı bir açıklama yapıyor. CNN'e bir misyon yüklendiğini itiraf eden Chester, "Ofisimizde iklim krizine odaklanmaya başlayacağımızı duyurdular. Odak noktamız bu olacak. İklim değişikliği CNN'nin bir sonraki Covid olayı olacak". sözleriyle yeni propaganda malzemesini duyurdu.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi - Son Dakika
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