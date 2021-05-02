Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını "bakım oteli"ne bırakıyor - Son Dakika

Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını "bakım oteli"ne bırakıyor

02.05.2021 11:57
Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde 2019'da açılan merkez hayvancılıkla uğraşanlardan ilgi görüyor.

Kırsal mahallerden ve yaylalardan şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlar, belirli bir ücret karşılığında büyükbaş hayvanlarını merkeze bırakabiliyor.

Bakımları yapılan ve sigortalanan hayvanlar, sahipleri tarafından istenildiği zaman geri alınabiliyor. Ayrıca hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş hayvan kiralayabiliyor.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine, ilçede geçmişte tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu ancak göçlerle gerilediğini söyledi.

Gül, nüfusun yaşlı olması nedeniyle çoban bulmanın zorlaştığını belirterek, "Hayvanların bakımını yapmak ve yiyeceklerini temin etmek bazen sorun oluyor. Biz de belediye olarak bu sorunları çözmeye öncülük yapalım dedik. Hayvan yetiştiriciliğine de başladık, şu anda onlarca buzağı üretimi oluyor. Akabinde vatandaş buraya hayvanını bıraktığında sigortasını yapıyoruz, veteriner hizmetini veriyoruz, tüm bakımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Merkez çalışanlarını da hayvan teknisyeni olarak belediyeye işçi olarak aldıklarını ifade eden Gül, 200 büyükbaş hayvan kapasiteli merkezin yüzde 99 doluluğa ulaştığını, talebe göre de kapasiteyi arttırabileceklerini vurguladı.

"Mesudiye'yi hayvancılık merkezi yapmak istiyoruz"

Gurbette yaşayanların, yazı geçirmek için geldikleri ilçede bir süre de olsa hayvancılık yapmak istediklerini anlatan Gül, "Vatandaşımız yazın 5-6 ay baktığı ineği giderken mecbur satmak durumunda kalıyordu. Tüccar da vatandaşımızın hayvanını yarı fiyata alıyordu. Şimdi ise vatandaşlarımız, Mesudiye Belediyesinde bakılabilecek yeri olması dolayısıyla rahatlıkla hayvanını satmadan, seneye de alıştığı hayvanı tekrar almak kaydıyla bize bırakabiliyor." diye konuştu.

Gül, vatandaşların merkezdeki inekleri bir aylığına ya da istedikleri süre kadar kiralayabildiklerini belirterek, kiralanan inekleri evlere kadar teslim ettiklerini, daha sonra da aynı hayvanı geri aldıklarını söyledi.

Komşu ilçelere de hayvan kiraladıklarını dile getiren Gül, "Mesudiye'yi hayvancılık merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

Hayvancılığı geliştirmek için bu merkezi faaliyete geçirdiklerini anlatan Gül, vatandaşların istedikleri zaman hayvanlarını merkeze bırakabileceklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İster fındıkla iştigal etsin, ister hastalansın vatandaş, isterse çobanı kaçsın veya hayvanı güdecek kimsesi olmasın... Sadece kışın değil, yazın da aynı şekilde insanların hayvanlarını alıp biz yaylalarda ücret karşılığında güdebiliyoruz. Burada parasal anlamda kazanmak yerine sadece bölgede ihtiyacı karşılamak, hayvan sayısını arttırmak ve vatandaşımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin işini kolaylaştırmak amaçlı bir proje."

İsa Gül, yöresel üretim merkezinde de tereyağı, çökelek, tulum, gilik ve küp peyniri gibi çeşitli ürünler hazırladıklarını, bu ürünleri yöresel ürün satış birimlerinde vatandaşla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Mesudiye, İsa Gül, İnek, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını 'bakım oteli'ne bırakıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz!         
15:41
Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki!         
15:13
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı         
14:06
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı         
12:59
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:05:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çoban bulamayan da fındık toplamaya giden de büyükbaş hayvanını "bakım oteli"ne bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement