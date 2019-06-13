Son Dakika Haberleri: Cobo, dopingten suçlu bulundu
Son Dakika Spor Haber

Cobo, dopingten suçlu bulundu

4 saat önce

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), eski İspanyol bisikletçi Juan Jose Cobo'yu 2009-11 yılları arasında dopingli madde kullanmaktan suçlu buldu.

Cobo, dopingten suçlu bulundu, System.String[]
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), eski İspanyol bisikletçi Juan Jose Cobo'yu 2009-11 yılları arasında dopingli madde kullanmaktan suçlu buldu.
UCI'den yapılan açıklamada, 2009 ile 2011 yılları arasında biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Cobo'nun yasaklı madde kullanmaktan suçlu bulunduğu ve 3 yıl men cezası aldığı belirtildi.
Emekliye ayrılan Cobo, 2011 yılında İspanya Bisiklet Turu'nda şampiyonluk yaşamıştı. İspanyol bisikletçinin elde ettiği derecelerin de geçersiz sayılması halinde, 2011 yılındaki yarışı ikinci sırada tamamlayan Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome şampiyon sayılacak.
Froome yoğun bakımda tutuluyor
Öte yandan, dün Fransa'da katıldığı yarış sırasında kaza yapan ve sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırık meydana gelen Chris Froome, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Saint Etienne Üniversite Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.
Son yıllarda hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan İngiliz bisikletçinin, Fransa Bisiklet Turu'nda 4, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu yarışlarında ise birer şampiyonluğu bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:51 Kaynak: AA
Chris Froome, İspanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnsanlık dışı! 3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp karpuz çaldı, kamera kayıttaydı 11 aylık bebeğin üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı! Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cobo, dopingten suçlu bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]