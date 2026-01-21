Çocuğun Tüfekle Ölümü: Kuzen Tutuklandı - Son Dakika
Çocuğun Tüfekle Ölümü: Kuzen Tutuklandı

21.01.2026 18:16
Aksaray'da 11 yaşındaki çocuğun tüfekle vurulmasıyla ilgili kuzeni tutuklandı. Olay şakalaşma sırasında gerçekleşti.

Aksaray'da 11 yaşındaki çocuğun tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kuzeni tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 kişiden biri olan çocuğun kardeşi jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen çocuğun kuzeni B.S. (18) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.S'nin ifadesinde, şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş aldığını, öldürmek için ateş etmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Ankara'da yaşayan H.K, ailesiyle yarıyıl tatilini geçirmek için Sağlık beldesinde yaşayan anneannesinin evine gelmiş, dün komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde H.K'yi tüfekle vurulmuş halde ölü bulmuştu.

Jandarma ekipleri, B.S'yi ve çocuğun kardeşini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Aksaray



