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Çocuk bisikletini uyuşturucu saklamak için kullandılar

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Çocuk bisikletini uyuşturucu saklamak için kullandılar, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin uyuşturucuyu üç tekerlekli çocuk bisikletinde sakladığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu satıcılarını takibe alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 kişiye uyuşturucu satan Resul P., Samet D., Cemil G. ve Cengiz D.'ye operasyon düzenledi. Cengiz D., Mevlana Mahallesi'ndeki parkta, Samet D. Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki otomobilde, Cemil G. de Yusuflar Mahallesi'ne otomobil içerisinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

ÇOCUK BİSİKLETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Diğer uyuşturucu satıcısı Resul P. ise Duraklı Mahallesi'nde ara sokakta üç tekerlekli çocuk bisikletiyle yakalandı. İncelenen bisiklette, altına gizlenmiş eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 4 uyuşturucusu satıcı gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Resul P., Samet D., Cemil G. ve Cengiz D. emniyetteki sorgularının ardından sevk edikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 30 kullanıcı hakkında da adli işlem  yapıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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