Çocuk Festivali Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuk Festivali Ankara'da

27.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 30-31 Ocak'ta 5. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenlenecek. Etkinlikler ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili kapsamında 30-31 Ocak'ta ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek festival, ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde, Karagöz-Hacivat gösterisi, sihirbaz, bubble show, kukla ve tiyatro gösterileri, orta oyunu, balon katlama, jonglör atölyeleri ile interaktif çocuk şarkıları konseri yer alacak.

Yarıyıl tatilinin son günlerinde çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bir araya getirilmesi amaçlanan ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival, 30-31 Ocak'ta 10.30-16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Ankara, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Festivali Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuk Festivali Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.