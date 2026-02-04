Çocuk Güvenliği İçin Denetim Uygulaması

Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada; Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 15 ekip ve 44 personel görev aldı.

Denetimler kapsamında 12 servis aracı, 13 kafe/kahvehane, 11 metruk bina, 4 iddia bayii, 22 market/büfe, 45 park ve bahçe, 4 alkollü mekan, 7 internet salonu, 3 playstation salonu kontrol edilirken, 329 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN