Çocuk İstismarı İddialarında Yeni Şikayet

02.02.2026 20:16
Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde bir veli daha şikayette bulundu, soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 çocuğun velisi daha şikayetçi oldu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 1 şüphelinin tutuklandığı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, 6 yaşındaki bir çocuğun velisi aynı merkezde çocuğunun istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, şüphelilerden spor hocasının çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına, 3 öğretmen hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, 27 Ocak'ta, söz konusu çocuk etkinlik merkezinde polis ekiplerince incelemeler yapılmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

