Son Dakika Haberleri: Çocuk meclisi üyelerinin tarihe yolculuğu
Son Dakika Güncel Çocuk meclisi üyelerinin tarihe yolculuğu - Son Dakika

Çocuk meclisi üyelerinin tarihe yolculuğu

7 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, başkent tarihinin korunması için yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı.

Çocuk meclisi üyelerinin tarihe yolculuğu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, başkent tarihinin korunması için yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı.


Çocuk Meclisi üyeleri, tarihi ve kültürel mirasın benimsenmesi, korunması ve sahip çıkılması amacıyla Ankara Kalesi etrafında bulunan tarihi yerlerde incelemelerde bulundu.


Ankara'nın en eski tablosu başkentte


Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Hollanda Rijksmuseum koleksiyonuna ait ve 1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen başkentin en eski resimlerinden "Ankara Manzarası" adlı tabloyu inceleyen Çocuk Meclisi üyeleri, tablonun hikayesi hakkında da detaylı bilgi aldı.


Ressamı belli olmayan ve Ankara'nın bilinen en eski resminin olmasının yanı sıra tiftik üretiminin belgesi olma özelliğini de taşıyan tablo, uzun yıllar boyunca Halep Manzarası olarak tanıtıldı. Yapılan incelemeler sonucu Ankara Manzarası olduğu anlaşılan tablo 2 yıl boyunca Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek.


Çocuk Meclisi örnek olacak


Çocuk Meclisi üyelerinin atölye çalışmasına katılan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, çocukların kültürel ve tarihi alanların korunmasına yönelik fikirlerini dinledi.


Çocuk gözünden başkenti görmek istediklerini ve çocukların kent tarihine sahip çıkarak örnek olacaklarını belirten Ödemiş, şöyle konuştu:


"Biz bu kenti koruyacaksak Ankara'yı koruyacak ve turizmde hak ettiği yere getireceksek öncelikle Ankaralılara anlatmamız lazım. Bunun yolu da önce yavrularımıza, çocuklarımıza anlatmaktan geçer. Çocuklar önce kentin havasını solusun, kentin tüm değerlerini içlerinde hissetsinler ki korusunlar. Çocuklarla yaptığımız atölye çalışmasında onlara bu tarihi yapıların korunmasına ilişkin görüşleri soruldu. Bundan sonraki proje çalışmalarında çocukların görüşleri bize ışık tutacak ve bizlere katkı sağlayacak."


Ankara Kalesi etrafında bulunan tarihi yapıları gezerek bilgi alan Çocuk Meclisi üyeleri, gözlemlerinin yer aldığı bir rapor hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'na teslim edecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk meclisi üyelerinin tarihe yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]