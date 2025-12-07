Çocuk Medyası Zirvesi Gerçekleşti

Çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde şekillendirmek amacıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne alanında uzman isimler katıldı.

Zirve, psikoloji, pedagoji, eğitim alanında uzman isimler ile akademisyenler, paneller ve söyleşilerde katılımcılarla bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" başlığıyla düzenlenen zirvede Müslim Kids TV Kurucusu Michael Milo ve Filistin asıllı çocuk ve gençlik kitapları yazarı Taghreed Najjar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Najjar, konferansın medyanın çocukları korumak için düzenlemeler yapmasında önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Resimli kitaplar, ortaokul ve genç yetişkin kitapları kaleme alan Najjar, eserlerinin Türkçe dahil birçok dile çevrilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Najjar, zirvede konuşmacıların çok net mesajlar verdiğini belirterek, "Bence herkes, tüm anneler, medya ve ekran süresi hakkında aynı şeyi düşünüyor. Torunlarım var ve bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Sürekli ekran süresi pazarlığı konusunda kavga ediyoruz." dedi.

Sosyal medya platformlarının çocuklar için çok hızlı bir alan olduğuna işaret eden Taghreed Najjar, "Kitaplar, zihinde işlenmesi ve düşünülmesi gereken bir şey. Fark şu ki çocuklar TikTok izlediğinde, onlar alıcı oluyorlar. Bilgiyi alıyorlar ama kitap okurken bilgiyi işlemeleri gerekiyor. Zorluk ise yazarların, kitapları, çocukların izledikleri içerikler gibi heyecan verici bir şekilde yazmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Bir çocuğun sağlıklı biçimde gelişebilmesi için aile odaklı bir yaklaşım şarttır"

Kanada merkezli, alanında lider küresel bir özel yayın hizmeti olan Muslim Kids TV'nin (MKTV) kurucu ortağı Michael Milo ise dijital medyanın içinde iyi ve kötü şeyler olduğunu, içindeki iyi olanı ortaya çıkarmak ve kötülüğü en aza indirmek için çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

Milo, bunun için çok yönlü bir yaklaşım ve çocuklar için öncelikle kaliteli içerikler üretilmesi gerektiğini belirterek, "Ebeveynler, çocuklarının dijital medya ile nasıl etkileşime girdiğine mutlaka dahil olmalı. Ayrıca kitap okumak, dışarıda oynamak ve zaman geçirmek gibi aktivitelerin çocuğun hayatının önemli bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Bunların çoğu aile içinde şekillenir. Bu nedenle bir çocuğun sağlıklı biçimde gelişebilmesi için aile odaklı bir yaklaşım şarttır." diye konuştu.

Muslim Kids TV'deki çalışmalarından söz eden Milo, şunları anlattı:

"Platformu kullanan ailelerde şunu gözlemliyoruz, çok küçük yaştaki çocuklar bile kısa, hızlı, tempolu olmayan, gösterişten uzak ama düşünceli ve eğitici içeriklerimize kolayca uyum sağlıyor ve bu içeriklerden çok iyi faydalanıyorlar. Eğer çocuklara medyanın olumsuz etkilerini en başta açıklamazsanız, zararlı içeriklere erken yaşta maruz kaldıklarında onları bu tür medyadan uzaklaştırmak oldukça zorlaşıyor. Ancak Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde, bu konuda uygulanabilecek çeşitli yöntemler dinledik. Bunların arasında çocuğa önce birebir ilgi göstermek, ekran dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak, sevgi vermek, ekranlara yönelmemeleri için onlara zaman ayırmak ve ekran bağımlılıklarını atlattıktan sonra daha dengeli bir şekilde ekranla yeniden ilişki kurmalarını sağlamak gibi yaklaşımlar var."

Milo, Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girecek olmasına dair de "Avustralya'nın nasıl tepki vereceğini ve bunun çocuklar üzerindeki etkisini görmek çok ilginç olacak. Bir bakıma, çok katı düzenlemelerin olması iyi bir şey. Çünkü büyük medya şirketleri kendilerini denetlemiyorlar, kar odaklılar, çocukların gelişimini umursamıyorlar. Birçok aile ve çocuk, çevrim içi ortamda doğru kararlar verebilecek kapasiteye sahip değil. Bu yüzden bu kesim için çevrim içi ortamdan uzaklaştırılmaları ve daha geleneksel eğlence yöntemlerine dönmeleri iyi olacaktır." dedi.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi hakkında

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliği yaptığı zirvenin açılışına Emine Erdoğan'ın yanı sıra İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, akademisyenler, psikologlar ve alanında uzman kişiler katıldı.

Çocuk Korosu'nun da şarkılar söylediği zirvede, psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner, psikoterapist, yazar ve pedagog Isabelle Filliozat, Müslim Kids TV Kurucusu Michael Milo, akademisyen Chi-Kim Cheung ve akademisyen Nilüfer Pembecioğlu gibi alanında uzman isimlerin konuştuğu üç panele ev sahipliği yaptı.

"Çocuk Medyasında Meydan Okumalar ve Fırsatlar: Aile ve Toplumun Ortak Sorumluluğu", "Gizli Kodlar, Açık Riskler: Çocuk İçeriklerinde Kimlik ve Değer İnşası" ve "Gelecek Nesiller için Yol Haritası: Politikalar, İş Birliği ve Çözümler" panelleriyle, çocuk ve medya ilişkisi detaylarıyla ele alındı.