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Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü - Son Dakika

Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü

21.07.2021 15:40

Antalya'da, çocuk mezarlarını gezerek balon bağlayan balon satıcısının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, büyük yankı uyandırmıştı. Görüntüleri izleyenler baloncunun bunu neden yaptığı merakına düşmüştü. Baloncu yaşananları, "Arife günü çocuklara balon dağıtırken, bir kadın balon istedi. 'Çocuğunu gönder' dediğimde 'O gelemez mezarda' cevabını verdi. Benden aldığı balonu mezar başına asınca içim yandı. Yaşayanları sevindiriyorum ölen çocukları da sevindirmek istedim" sözleriyle açıkladı.

Yürekleri burkan olay Serik ilçesinde yaşandı. Arife günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarlara balon bağladığını görünce olayı kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı.

BALONLARI TEK TEK MEZARLARA BAĞLADI

Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arife gününü sokaklarda çocuklara balon dağıtıyordu. Mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına "Çocuğunu gönder vereyim" dedi. Kadın, "Çocuğum gelemez mezarlıkta" deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı.

Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü

YAŞADIĞI OLAYDAN DUYGULANDI

Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü

HİKAYESİ YÜREKLERİ DAĞLADI

20 yıldır ilçede balon satan ve "Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum" diyen Sait Kocatepe o anları anlattı:

"Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arİfe günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğunun mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arİfe günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. Hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarım gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak" dedi.

Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü
Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü

Arife, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp, balon bağlıyordu! Sosyal medyada yankı uyandıran balon satıcısının sırrı çözüldü - Son Dakika
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