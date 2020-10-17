Çocuk mobilyasında 2021 umudu - Son Dakika

Çocuk mobilyasında 2021 umudu

17.10.2020 11:53
Çocuk mobilyasında 2021 umudu, System.String[]

Bursalı çocuk mobilyacı üreticisi Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, 2020 yılının pandemi nedeniyle beklentileri karşılayamadığını söyledi.

Bursalı çocuk mobilyacı üreticisi Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, 2020 yılının pandemi nedeniyle beklentileri karşılayamadığını söyledi. 2021 yılından umutlu olduklarını belirten Yusuf Katana; "Son çeyreği de Covid-19'ün gölgesinde kapatıyoruz. En büyük beklentimiz 2021 yılında sektörün hareketlenmesi" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığı, mobilya sektörünü de etkisi altına aldı. Bursa'da yaklaşık 25 yıldır özel tasarım çocuk mobilyası üretimi yapan Moremo Mobilya'nın Kurucu Ortağı ve GESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Katana, ihracat başta olmak üzere sektörün sektörde önemli bir daralmanın yaşandığına işaret etti. 2020 yılının ikinci çeyreğinde iç piyasaya ağırlık verdiklerini açıklayan Yusuf Katana; "Pandeminin patlak vermesinin ardından iç piyasaya çalışmaya başladık. Hastalı öncesinde Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere çok önemli görüşmeler yürütüyorduk. Mecburen bu projelerimizi askıya almak zorunda kaldık. Yıl içerisinde hastalığın kontrol altına almasını bekliyorduk. Ancak son çeyreği de Covid-19'un gölgesinde kapatıyoruz. Sektör temsilcileri olarak herkes gibi bizler de 2021 yılında hastalığa çare bulunmasını ve yeniden hareketli günlere dönmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Bursa'nın ülkedeki en önemli mobilya üreticisi kentlerden biri olduğunun altını çizen Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, sektördeki durgunluğun ekonomik tabloya etkilerinin de kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Firma olarak kaliteden ödün vermeden aynı standartlarda üretime devam ettiklerinin altını çizen Yusuf Katana; "Moremo markası olarak çeyrek asra yaklaşan bir sektör deneyimine sahibiz. Biz kalite standartlarımızdan ödün vermeden üretimimize devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden sipariş alıyoruz. Salgının kısmen kontrol altına alınmasıyla birlikte ihracat çalışmalarımıza da yeniden başladık. 2021 yılında inşallah dünyaya Moremo ürünlerini göndermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Çocuk mobilyasında 2021 umudu
Çocuk mobilyasında 2021 umudu
Çocuk mobilyasında 2021 umudu

Koronavirüs, Murat Erat, Bursa, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çocuk mobilyasında 2021 umudu - Son Dakika Ekonomi

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