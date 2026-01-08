Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
08.01.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli 19 ilde yapılan operasyonla 40 şüpheli gözaltına alındı, 20'si adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında geçen salı sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 20 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 20 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:28:50. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.