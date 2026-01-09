Çocuk Trafik Polisi Gibi Davrandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir çocuk, sıkışan trafik sebebiyle ilerleyemeyen ambulansa trafik polisi gibi devreye girerek yolu açmaya çalıştı. Çocuğun yolu açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafiğin yoğun olduğu bir anda ambulans sirenini duyan bir çocuk, trafik polisi gibi yola atlayıp, müdahale etmeye başladı. Çocuk, ambulansın ilerleyebilmesi için caddede seyir halinde bulunan araçları durdurmaya çalıştı. El işaretleriyle sürücülere ambulansa yol vermeleri gerektiğini anlatan çocuk, sokağın başında durarak araçların geçişine izin vermedi. Sokakta giden ambulansın geçişine yardımcı olan küçük çocuğun duyarlı tavrı çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Çocuğun trafik polisi gibi yolu açtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL