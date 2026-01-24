Çocuklar için Eğlenceli Kuaför Deneyimi - Son Dakika
24.01.2026 10:16
Eskişehir'de kuaför Erman İlkay, çocukları tıraş fobisinden kurtarıyor, eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Eskişehir'de, küçükken yaşadığı berber korkusunu yenip kuaför olan 40 yaşındaki Erman İlkay, 16 yıldır özel tasarladığı iş yerinde çocuklar için tıraşı eğlenceyle birleştiriyor.

Kuaförlük mesleğine 26 yıl önce başlayan Erman İlkay, meslek hayatının ilk 10 yılında yetişkin kuaförü olarak çalıştı. Ankara'da başladığı meslek yaşamını 23 yıl önce Eskişehir'e taşıyan İlkay, yetişkin kuaförlüğünü bırakarak çocuklara yönelik hizmet vermeye yöneldi.

Çocukluk yıllarında yaşadığı kişisel deneyimin yanı sıra çocukların berber ve kuaförlerde yaşadığı korku ve travmaları gözlemleyen Erman İlkay, yalnızca çocuklara hizmet verme kararı aldı. İstanbul'da gördüğü çocuk kuaförü konseptinden ilham alan İlkay, Eskişehir'de küçüklere özel tasarlanan iş yerini kurdu.

Erman İlkay, salonunun duvarlarında çocuklara yönelik çizimler, boyamalar ve tematik tasarımlara yer verdi.

Kuaför koltuklarını çocukların ilgisini çekecek şekilde direksiyonlu ve farklı araba modelleri şeklinde düzenleyen İlkay, salonda farklı yaş gruplarına uygun alanlar oluşturdu.

İlkay, işletmesinde 11 yaşına kadar olan kız ve erkek çocukların tıraş öncesinde ve sonrasında vakit geçirebileceği geniş bir oyun alanı oluşturdu.

Berberdeki sessiz makineler, ücretsiz oyun alanı ve tematik tasarım çocukların kuaför deneyimini eğlenceli hale getirirken, ailelerin de tercihini belirliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Erman İlkay, AA muhabirine, çocukların kuaföre girerken ve çıkarken yaşadığı mutluluğu kendisi için en önemli kriter olduğunu söyledi.

Yıllardır çocuklarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İlkay, şöyle konuştu:

"Onların anladıkları dilden yaklaşınca ve onları rahatsız etmeyince hem aileleri hem de kendileri mutlu oluyor. Bu yöntemle kuaför korkuları da ortadan kalkıyor. Çocuklar tıraş öncesinde ve sonrasında oyun alanında vakit geçiyor. Çocuklar buradan çok mutlu ayrılıyor hatta gitmek istemiyor. Böylelikle kuaför fobisinin önüne geçilmiş oluyor. Bir dahaki sefere istekli geliyorlar."

Erkan İlkay, çocuklarla uzun yıllara dayanan bağlar kurduğunu anlatarak, "Adeta elimde büyüyen çocuklar var. Bir çocuğu bebekliğinden alıp 18 yaşına kadar getirmek çok keyifli oluyor. Bazılarının sakal tıraşını yapmaya başladım. 'Abi ben artık gelmesem mi, rahatsız hissetmeye başladım' diyenler oluyor. Gidiyorlar ama 2 ay sonra geri geliyorlar. Çünkü alışkanlıkları var." diye konuştu.

İlkay, salonda sessiz makineler kullandıklarını, tüm malzemelerin steril edildiğini ve temizlik konusunda hassas davrandıklarını vurguladı.

Çocukların saç yapısının yetişkinlerden farklı olduğunu belirten İlkay, "Bizim için önemli olan saçın burada güzel görünmesi değil, evde de düzgün durması. Çocuklar saçını kendileri düzeltemiyor. O yüzden tamamen çocuğa uygun kesim yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre illerden de yoğun talep aldıklarını ifade eden İlkay, Bilecik, Ankara, Afyonkarahisar, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen müşterileri olduğunu kaydetti.

Oğlunun tıraş için salona getiren Pınar Çağla Aker ise işletmeyi sosyal medya üzerinden bulduğunu anlatarak, "2,5 yaşındaki oğlumun saçını kestirmek için ilk defa geldik. Daha önce çocuğumuzun saçını evde kendimiz kesiyorduk. Berbere gidince korkar mı, bir sıkıntı çıkarır mı diye düşünüyorduk. Beklediğimiz gibi olmadı. Buradan çok memnun kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

