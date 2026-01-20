Çocuklar İçin Yarıyıl Etkinlikleri - Son Dakika
Çocuklar İçin Yarıyıl Etkinlikleri

20.01.2026 14:17
ABB, yarıyıl tatilinde çocuklar için müzik, kukla atölyesi ve tiyatro etkinlikleri düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenerek öğrenmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda ücretsiz müzikal, kukla yapım atölyesi ve çocuk tiyatrosu etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi'nde 27 Ocak'ta saat 13.00'te 6-10 yaş grubuna yönelik "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikali sahnelenecek.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde 22, 24, 28 ve 31 Ocak tarihlerinde saat 13.00'te 7-12 yaş grubuna yönelik "Kukla Yapım Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda 24 ve 31 Ocak'ta saat 13.00'te 6 yaş ve üzeri için "Gümüş Pullu Balık" çocuk tiyatrosu tiyatroseverlerle buluşacak.

31 Ocak'a kadar ???????devam edecek etkinlikler için rezervasyonlar "https://biletinial.com/tr-tr" adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA

