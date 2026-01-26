Çocuklar için Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
Çocuklar için Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi

26.01.2026 23:12
Bakan Göktaş, çocukları çevrim içi risklerden korumak için yeni düzenlemenin başlayacağını açıkladı.

(ANKARA)-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların çevrim içi platformlarda maruz kaldığı risklere dikkati çekerek, sosyal medyanın psikolojik ve fiziksel etkilerine karşı yeni bir düzenlemenin hayata geçirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medyada karşılaştığı "kusursuz beden ve hayat" algısının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, çocukları çevrim içi platformların görünmeyen tehlikelerinden korumak amacıyla yeni bir sosyal medya düzenlemesi başlatacaklarını duyurdu. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeği bırakmasının sebebi ne olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşına kadar düştüğünü ifade etti. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti. Bugün sosyal medyada hepimiz kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar görüyoruz. Bu "kusursuzluk" algısı, çocuklarımızın psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkiliyor; kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları haliyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabiliyor. Oysa her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir. Onları çevrim içi platformların bu görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim."

Kaynak: ANKA

