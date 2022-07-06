Çocuklar İncesu'nun tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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Çocuklar İncesu'nun tarihi mekanlarını gezdi

06.07.2022 17:27
Çocuklar İncesu'nun tarihi mekanlarını gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kalan çocuklar, İncesu ilçesinde tarihi mekanları gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kalan çocuklar, İncesu ilçesinde tarihi mekanları gezdi.

İncesu'ya gelen çocuklar, Kaymakam Aydın Göçer tarafından karşılandı. Çocuklar kervansaray, cami, han, konak ve kilise gibi tarihi yerleri gezdi.

Kaymakam Göçer, valiliğin talimatı ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göçer, "Bu vesile ile çocuklarımıza tarih bilinci aşılamak, onlara kültürel değerlerimizi tanıtmak istedik." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir de çocukları geleceğe güzel hazırlamak istediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar İncesu'nun tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika

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