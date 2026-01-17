Çocuklar Sorumluluk Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Çocuklar Sorumluluk Öğreniyor

17.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki öğrenciler, 'Arif ve Bilge Okulda' tiyatrosu ile değerleri eğlenerek öğreniyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde Salih İşgören İlkokulu'ndaki 2'nci sınıf öğrencileri tarafından sahnelenen 'Arif ve Bilge Okulda' başlıklı tiyatro gösterisi ile çocuklar sorumluluk, çalışkanlık, dostluk gibi değerleri içselleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Etkileşimli Senaryolarla Değerler Eğitimi Projesi'yle öğrencilerin 'Arif' ve 'Bilge' karakterleri aracılığıyla adalet, çalışkanlık, dostluk, dürüstlük, merhamet, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk ve vatanseverlik gibi değerleri içselleştirmeleri hedefleniyor.

ÇOCUKLARA YOL GÖSTERİYOR

Salih İşgören İlkokulu'ndaki 2'nci sınıf öğrencileri tarafından 'Arif ve Bilge Okulda' başlıklı tiyatro gösterisiyle sahneye taşınan proje, çocuklara yol gösterici nitelik taşıyor. 'Sorumluluk' temasını konu alan, Arif'in Bilge'nin okula gitmek istememesine itiraz etmesiyle başlayan tiyatro gösterisi, her biri sorumlulukları olduğu için Bilge ile oynamayan inek, kelebek, eşek, arı gibi hayvanların sahnede günlük görevlerini anlatmasıyla devam ediyor. Oyunun sonunda okula gitmenin en önemli sorumluluğu olduğunu anlayan Bilge, izleyicilere ders niteliğinde mesaj veriyor.

'TUTKUYA DÖNÜŞTÜ'

Tiyatroyu yazan Salih İşgören İlkokulu Sınıf Öğretmeni Eyüphan Çapkın, her yıl öğrencilerle farklı konularda tiyatro gösterisi hazırladığını belirterek, "Tiyatronun çocuklara katkısını görünce benim için vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü" dedi. Arif ve Bilge karakterleri üzerinden anlatılan değerler projesinin kendisi ve öğrenciler için fırsat olduğunu aktaran Çapkın, "Sorumluluk üzerine anlatılan bir oyun ama oyunun öncesinde ve sonrasında insan olma yolunda ilerlemek için 20 adım diye nitelendirdiğimiz değerleri hem ailelerin hem de çocukların aldıklarını görmek beni çok mutlu etti. Hasta bir çocuğun 'Yarın oyunum var' diye sayıklaması, hasta yatağından sahneye gelmesi gerçek bir sorumluluk" diye konuştu.

'AMACIMIZ, DEĞERLERİ ÇOCUKLARA KAZANDIRMAK'

Salih İşgören İlkokulu Maarif Modeli Değerler Eğitimi Okul Koordinatörü Didem Çelik ise projenin Türkiye'de öncü olabilecek bir çalışma olduğunu ifade edip, "Çocuklarımızın değerlerimizi kavramasına yardımcı oldu. İlkokul öğretmeni olarak amacımız, değerleri çocuklara kazandırmak. Bunu meslek hayatımız boyunca yaptık. Ancak bu şekilde farklı çalışmalarla olması günümüz çocuklarına daha fazla hitap etti" dedi. Saygı, vatanseverlik, özgürlük, sevgi, yardımseverlik, sağlıklı yaşam başta olmak üzere 20 değeri çocuklara benimsetmeyi hedeflediklerini belirten Çelik, "Eyüphan Öğretmenimiz de sorumluluk konulu bir tiyatro oyunu hazırladı. Öğrencileriyle okulda birkaç ay çalıştı ve gerçekten ortaya güzel bir şey çıkardı. Hem izleyen hem oynayan çocuklar sorumlulukla ilgili daha donanımlı hale geldiler" diye konuştu.

'SON DERECE MEMNUN OLDULAR'

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut da çocukların ezberleyen değil, vicdani anlamda gelişen bireyler olması için çalıştıklarını belirtip, "Çocuğa 'Ahlaklı ol' dediğiniz zaman gerçekleştiremeyebilir fakat senaryolara döktüğünüz zaman çocuklar kendileri öğreniyor" dedi. Ailelerden olumlu dönüş aldıklarını söyleyen Karabulut, "Çocuklarının dijital ortamları geçirdiği zamanı eğitici faaliyetler geçirmesinden son derece memnun oldular. Bununla ilgili bir tiyatro geliştirdik. Tiyatroyla çocuklarımızın yaşamlarında aldıkları kararlarını kendileri için ne kadar önemli olduğunu öğrenecekler. Kararların bizi nasıl etkileyeceğini, değerlerle birlikte yetişmenin önemini kavrayacaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Eğitim, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çocuklar Sorumluluk Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış

13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:57
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 13:41:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklar Sorumluluk Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.