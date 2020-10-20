Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular - Son Dakika

Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular

20.10.2020 11:41

Edinilen son dakika haberine göre Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular İlkokul öğrencileri tarihi alanda doyasıya eğlendi Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Perre Antik Kentte düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, hem kazı çalışmalarına katıldı hem de tarihi alanda uçurtma uçurdu.

Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular

İlkokul öğrencileri tarihi alanda doyasıya eğlendi

ADIYAMAN - Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Perre Antik Kentte düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, hem kazı çalışmalarına katıldı hem de tarihi alanda uçurtma uçurdu.

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında Örenli Mahallesinde bulunan yaklaşık 10 çocukla beraber Perre Antik Kentinde etkinlik düzenledi. Gençlik merkezi liderleri ve gönüllülerinin koordine ettiği etkinlikte öğrenciler, antik kentte gerçekleştirilen kazı çalışmalarına dahil oldu. Bir süre arkeologlar ile birlikte kazı yapan ilkokul çağındaki 10 çocuk daha sonra tarihi alanda kitap okudu. Yaklaşık 1 saatlik bir kitap okumanın ardından çocuklar tarihi alanda gençlik merkezi liderleri ve gönüllüleriyle beraber uçurtma uçurdu. Etkinlik ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi Müdürlüğü Liderlerinden Özge Mutlu, "Örenli Mahallesinde kalan çocuklarımız ile birlikte Perre Antik Kente geldik. Öncelikle arkeolojik kazıya dahil olduk, çocuklar kazı deneyimi kazandılar. Daha sonra kitap okuma etkinliği yaptık. Güzel Sanatlar Kulübümüzde yer alan gönüllü gencimiz keman dinletisi gerçekleştirdi ve daha sonra ise uçurtma şenliği düzenledik. Çocuklarla eğlenceli ve güzel bir gün geçirmiş olduk" dedi.

Çok eğlendiklerini dile getiren çocuklardan Elif Aşık ise, "Antik kenti gezdik. Uçurtma uçurduk, hikaye okuduk ve kazı çalışması yaptık" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan çocuklardan Sevgi Aşık ise, " Kitap okuduk, buraları gezdik, uçurtma uçurduk, kazı yaptık. Günümüz yani güzel geçti.

Oldukça eğlenen öğrencilerin yapmış olduğu çeşitli etkinliklerde Gençlik Merkezi Müdürlüğü Gönüllülerinden Kübra Özkelle ise keman çalarak çocukları sevindirdi.

Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular
Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular
Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular
Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular
Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular

Adıyaman, Çocuk, Kitap, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular - Son Dakika

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