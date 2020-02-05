Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı - Son Dakika Magazin

Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı

6 saat önce

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açtı.

Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı, System.String[]

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açtı. 10 Burda AVM, 16 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilen lisanslı etkinliklerle, sevdikleri çizgi film karakterleri ile çocukları buluşturarak, miniklere tatil keyfini doyasıya yaşattı.


Sömestr boyunca birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 10 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartan çocuklar, sevilen karakterler ile Balıkesir'de ilk kez 10 Burda AVM'de bir araya geldiler.


Çocuklar, 18-22 Ocak tarihleri arasında Niloya, 23-28 Ocak tarihleri arasında Harika Kanatlar, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise Heidi karakterleri ile şarkılar söyleyip, dans ederek muhteşem bir tatil geçirdiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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