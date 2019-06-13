Çocuklar üzülmeyecekleri bir dünyayı video ile anlattı

Erzurum'da, bir öğretmenin başlattığı proje kapsamında 17 ildeki okullarda eğitim gören 100 öğrenci, çocuk istismarına dikkati çekmek için renkli elbiseler giyip işaret diliyle çocukların üzülmeyeceği bir dünya için taleplerini anlatan video hazırladı.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, bir öğretmenin başlattığı proje kapsamında 17 ildeki okullarda eğitim gören 100 öğrenci, çocuk istismarına dikkati çekmek için renkli elbiseler giyip işaret diliyle çocukların üzülmeyeceği bir dünya için taleplerini anlatan video hazırladı.

Yakutiye ilçesindeki Edip Somunoğlu İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, sosyal sorumluk projesi kapsamında çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden eğitim camiasındaki arkadaşlarından destek istedi.

Bu kapsamda yurt genelindeki çeşitli illerde yer alan 17 ildeki 17 okulda görev yapan rehber öğretmen ve pedagoglar ile iletişime geçen Pehlivan, öğrencilerin çocuk istismarıyla ilgili çalışma yapmalarını istedi.

Talep üzerine söz konusu okullarda ağırlıklı olarak iki kişiden oluşan gruplar halinde ailelerinin izniyle bir araya gelen 100 çocuk, hem işaret diliyle hem de sözlü olarak "İhmal ve istismara dur", "Bir dünya istiyorum çocukların eşit haklara sahip olduğu", "Bir dünya istiyorum küçük bedenime dokunulmayan", "Bir dünya istiyorum çocukların üzülmediği" ifadelerini kullandıkları videolar hazırladı.

Pehlivan da bu videoları toplumda dikkati çekmek amacıyla "kamu spotu" şeklinde toplayıp tek video haline getirdi. Veli ve öğretmenlerin beğenisini toplayan video, toplumda yaygınlaştırılarak çocuk istismarı olaylarının önüne geçilmesi için çeşitli kurumlara gönderilecek.

Proje koordinatörü ve öğretmen Tamer Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk istismarının dünyanın ve Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu belirterek, bu kapsamda farkındalık oluşturmak için proje çalışması yaptıklarını söyledi.

Projenin duyurusunu sosyal medya hesabından yaparak ülke genelindeki çok sayıda meslektaşı ve pedagoglar ile iletişime geçtiğini anlatan Pehlivan, "Çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla farkındalık olsun diye kamu spotu hazırlamak istedik. Hazırladığımız videoda çocuklarımız istedikleri dünyayla ilgili mesajlar verdi." dedi.

Pehlivan, çocuk istismarına karşı hazırladıkları kamu spotu için seferber olduklarını belirterek, bu konuda herkesin tek yürek olması gerektiğini vurguladı.

Kamu spotunda Dünya Sağlık Örgütü verilerinden de faydalandıklarını aktaran pehlivan, şunları söyledi:

"Çocuk istismarı toplumun vicdanını kanatıyor. Maalesef ülkemizde bu durumlarla karşılaşıyoruz. Tepkiler sadece söylemlerde kalıyor. Biz de istismara dikkati çekmek için hazırladığımız videolarla kamu spotu yaptık. 17 ilden yaklaşık 100 öğrenci kamu spotunda duygularını duygu renklerine göre dile getirdi, yani giyindikleri elbiseler kurduğu cümlelerle alakalıydı. Videoda mavi giyinen çocuklar mutluluk, yeşil giyinenler sakinlik, kırmızı elbiseliler kızgınlık, sarı giyimliler üzgün, siyah kıyafetliler de korkmuş anlamına gelen duygu renklerini kullanarak sözlü ve işaret diliyle istedikleri dünyayla ilgili mesaj verdi."

Pehlivan, videoyu Türkiye'de herkese ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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