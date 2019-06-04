Son Dakika Haberleri: Çocuklara bayram şekeri yerine kitap dağıttı
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Çocuklara bayram şekeri yerine kitap dağıttı

55 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çocuklara bayram şekeri yerine kitap dağıttı.

Çocuklara bayram şekeri yerine kitap dağıttı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çocuklara bayram şekeri yerine kitap dağıttı.
Ahmetbey Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Pınarhisar ilçesinin Sütlüce köyünde geleneksel hale getirilen çocukların şeker toplama etkinliğini katıldı. Geleneğe göre, çocuklar toplu halde bayramlaşma alanında toplanan büyüklerin ellerini öperek bayramlaştıktan sonra yanlarında getirdikleri sepetlerin içine verilen şekerlerini koyuyorlar. Başkan Altıntaş, katıldığı etkinlikte, çocukların sepetlerine şeker yerine yanında getirdiği kitapları bayram hediyesi olarak verdi. Altıntaş, "Sütlüce köyümüzde yıllardır sürdürülen güzel bir gelenek olan şeker toplama etkinliğinde, biz de çocuklarımıza 200 kitap dağıttık" dedi.


- Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:01 Kaynak: DHA
Kırklareli, Altıntaş, Güncel
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