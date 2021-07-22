The Sun'da çıkan habere göre Sigurdsson'un eşi yaşanan olaylar sonrası evi terk etti. Sigurdsson da kefaretle serbest kaldı. Öte yandan polis soruşturması sürüyor. Evi terk eden Alexandra Helga, Instagram hesabını da kapattı.
Everton forması giyen oyuncular bu durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmasını umuyorlar.
Suçu Fabian Delph'in işlediği iddia edilmişti ancak İzlanda basını Sigurdsson'ın ismini verdi.
Son Dakika › Spor › Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti - Son Dakika Spor