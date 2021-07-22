Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti

Define aramak için evden çıktı, 9 gün sonra korkunç bir halde bulundu

Artvin'i vuran sele barajın patlaması mı sebep oldu? Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

The Sun'da çıkan habere göre Sigurdsson'un eşi yaşanan olaylar sonrası evi terk etti. Sigurdsson da kefaretle serbest kaldı. Öte yandan polis soruşturması sürüyor. Evi terk eden Alexandra Helga, Instagram hesabını da kapattı.

EVERTONLI FUTBOLCULAR TEPKİLİ

Everton forması giyen oyuncular bu durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmasını umuyorlar.

DELPH OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Suçu Fabian Delph'in işlediği iddia edilmişti ancak İzlanda basını Sigurdsson'ın ismini verdi.