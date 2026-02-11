Çocuklara Kış Destek Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
Çocuklara Kış Destek Kampanyası Tamamlandı

11.02.2026 09:46
CHP Kadın Kolları, ihtiyaç sahibi çocuklar için 200 mont ve bot toplayarak dağıtımına başladı.

(ZONGULDAK) - CHP İl Kadın Kolları tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara destek amacıyla başlatılan bot ve mont kampanyası tamamlandı. Kampanya kapsamında toplanan 200 mont ve botun ilçelerde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımına başlandı.

CHP İl Kadın Kolları öncülüğünde, ilçe örgütlerinin katkısıyla yaklaşık 10 gün süren kampanya boyunca toplanan kışlık giysilerin, çocukların kış şartlarında daha sağlıklı ve güvenli bir dönem geçirmelerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Kampanyanın, parti örgütü içinde dayanışma örneği oluşturduğu ifade edildi.

CHP İl Başkanı Devrim Dural, kampanyanın yalnızca bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kadın kollarının kısa sürede organize olarak önemli bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Dural, parti örgütünün sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Kadın kollarının yürüttüğü kampanyanın özellikle kış aylarında ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı bir destek sağladığını vurgulayan Dural, toplanan bot ve montların titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını kaydetti. Dural, bu tür çalışmaların toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini dile getirdi.

Dural, parti örgütünün yalnızca siyasi çalışmalarla değil, sosyal projelerle de toplumun yanında olmaya devam edeceğini belirterek, kampanyanın hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen kadın kolları üyelerine, ilçe örgütlerine ve katkı sunan herkese teşekkür etti, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklara Kış Destek Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuklara Kış Destek Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
