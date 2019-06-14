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Çocuklardan mini konser

3 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesi belediye başkanlığına ait Türk Sanat Müziği Çocuk Korusu Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde Koro Şefi Recep Coşkun yönetiminde konser verdi.

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Hatay'ın Erzin ilçesi belediye başkanlığına ait Türk Sanat Müziği Çocuk Korusu Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde Koro Şefi Recep Coşkun yönetiminde konser verdi.

90 çocuğun yer aldığı koroda birbirinden güzel eserler seslendirildi. Çocuklar izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, "Bu koronun yetiştirilmesinde emeği geçen hocamız Recep Coşkun'a, Nurcan Akıncı ve Münevver Özsoy'a teşekkür ederim. Erzin'de yapılacak bir sürü iş varken çocuk korosuna ne gerek var diyenlere cevabım şudur. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlara simdi sahip çıkalım ki onlarda bu mutluluğu yaşasınlar. Erzin'in eksiklerini biliyoruz. İnşallah onları da sırasıyla yapacağız."

Konuşmanın ardından koroyu oluşturan çocuklar, sırtlarındaki 'Gülümse Bulaşsın' yazısıyla poz verdiler. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
Hatay, Recep Coşkun , Erzin, Güncel
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