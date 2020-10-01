Çocukları Kurtarın Vakfı: Kovid-19 salgını çocuk yaşta evlilikleri artırabilir - Son Dakika

Çocukları Kurtarın Vakfı: Kovid-19 salgını çocuk yaşta evlilikleri artırabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, 25 yıldır sağlanan ilerlemeyi tersine çevirerek çocuk yaşta evliliklerde artışa yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Çocukları Kurtarın Vakfı: Kovid-19 salgını çocuk yaşta evlilikleri artırabilir, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, 25 yıldır sağlanan ilerlemeyi tersine çevirerek çocuk yaşta evliliklerde artışa yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children), salgının yoksulluğu artırarak okula gidemeyen kız çocuklarını çalışmak veya evlenmek zorunda bırakacağını bildirdi.

Vakfın raporunda Kovid-19 salgınının 2025'e kadar iki buçuk milyon kız çocuğunu daha erken evlilik riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Çocuk yaşta evlilik konusunda en savunmasız kız çocuklarının Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika'da olduğu kaydedildi.

Vakıf yetkilisi Karen Flanagan, BBC'ye yaptığı açıklamada, son 25 yılda 78,6 milyon çocuk yaşta evliliğin önüne geçildiğini ancak uygulamayı sona erdirmeye yönelik ilerlemenin "durma noktasına" geldiğini söyledi.

Flanagan, "Bu evlilikler, kız çocuklarının haklarını ihlal ediyor, onları, artan depresyon, yaşam boyu süren şiddet, hatta ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor." dedi.

Vakıf sadece 2020 yılında 500 bin kız çocuğunun daha evliliğe zorlanacağını, yaklaşık bir milyon kız çocuğunun hamile kalmasının beklendiğini açıkladı.

Çocukları Kurtarın Vakfının raporunda ayrıca önlem alınmazsa 2025'e kadar 61 milyon çocuk yaşta evliliğin yapılmış olabileceğine, bunun "buz dağının görünen kısmı" olduğuna işaret edildi.

Dünyada her yıl 12 milyon civarında kız çocuğunun erken evlilik kurbanı olduğunu bildiren vakıf, liderlere çocuk yaşta evlilik ve cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele çabalarına daha fazla fon sağlamaları çağrısı yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukları Kurtarın Vakfı: Kovid-19 salgını çocuk yaşta evlilikleri artırabilir - Son Dakika

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