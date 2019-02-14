Son Dakika Haberleri: Çocukları Sevindiren Proje Karaoğlanlı İlkokulu'ndaydı!

Çocukları Sevindiren Proje Karaoğlanlı İlkokulu'ndaydı!

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde bulunan Karaoğlanlı İlkokulu öğrencilerine suyun önemini anlattı.

Çocukları Sevindiren Proje Karaoğlanlı İlkokulu'ndaydı!, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bilinçsiz tüketimden kaynaklı su kayıplarının önüne geçmek amacıyla il genelinde yürüttüğü Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. Proje son olarak Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri ile buluştu.

Renkli ve eğitici içeriklerin yer aldığı sunum esnasında Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Kerem Çetin, Okul Müdürü Hüseyin Akdeniz, Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. Sunum sonrasında çocuklara her anlamda tasarruf bilinci kazandırmayı amaçlayan kumbaralar ve su tasarrufu gönüllüsü rozetleri hediye edildi. Aldıkları armağanlarla büyük sevinç yaşayan minikler, bundan sonrasında suyu daha dikkatli kullanarak çevrelerine örnek olacaklarına dair söz verdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:47 Kaynak: Bültenler

Şehzadeler, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karaoğlanlı, Güncel
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